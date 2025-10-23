Орбан: христианская мораль обязывает Венгрию помочь Украине достичь мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг выступил в Будапеште перед участниками Марша мира по случаю начала Венгерской революции 1956 года и львиную долю своего выступления посвятил Украине.

Выступление Орбана цитирует издание Index, сообщает "Европейская правда".

В своей речи Орбан заявил, что если бы Брюссель не мешал мирной миссии президента США, то война уже была бы завершена, а если бы Дональд Трамп был президентом, "война даже не началась бы".

Он сказал, что Венгрия стоит на стороне мира, но это "не наша война", которая блокирует рост европейской и венгерской экономики.

"Деньги ЕС бесконтрольно текут в Украину, а взамен мы получаем только закрытые заводы. Поэтому это настоящее чудо, что Венгрия до сих пор может финансировать крупнейшую в Европе программу жилищного строительства и налоговых льгот", – заявил он.

Далее Орбан долго рассуждал, что, по его мнению, Украина не является независимым, самостоятельным государством, и вспомнил об украинско-венгерских отношениях.

"Украинцы вели себя с венграми плохо, но христианская мораль требует, чтобы мы помогли им заключить мир. Мы – единственная страна, где можно реализовать мир, и мы к этому готовы", – добавил он.

Также Орбан заявил, что венгры не хотят вступления Украины в НАТО или ЕС, но поддерживают, чтобы она стала "ассоциированным государством, связанным с Евросоюзом".

Напомним, президент США Дональд Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил "провоенную элиту" в попытках сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште.