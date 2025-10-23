Литва висловила протест Росії через черговий масований обстріл України

Міністерство закордонних справ Литви висловило рішучий протест у зв'язку з черговим масованим обстрілом України ракетами і дронами, здійсненим у середу збройними силами Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні литовського відомства.

У ноті МЗС, направленій до посольства Росії, наголошується, що "цинічні напади на цивільне населення та інфраструктуру, які постійно здійснює Кремль, є грубим порушенням міжнародного права і міжнародного гуманітарного права".

"Подібні атаки також є воєнними злочинами згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, за які винні повинні понести повну відповідальність", – йдеться в повідомленні.

Литва заявила, що подібна поведінка Росії знову демонструє: режим Кремля не зацікавлений у мирі та продовжує прагнути поневолити свого сусіда.

У заяві підкреслюється, що Литва вимагає від Росії негайно припинити агресію проти України і підтверджує свою готовність разом із союзниками продовжувати допомагати Україні зміцнювати обороноздатність перед обличчям цієї агресії.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський різко засудив новий масований нічний обстріл України з боку Росії, назвавши його черговим доказом того, що Кремль не прагне миру.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після масованого російського удару вночі 22 жовтня заявила про незмінну підтримку України Євросоюзом, а також показала, як провела цю ніч у Києві.

Румунія підіймала у небо винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у ніч проти 22 жовтня, коли Росія здійснила масовану атаку по українських регіонах.