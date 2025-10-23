Литва выразила протест России из-за очередного массированного обстрела Украины

Министерство иностранных дел Литвы выразило решительный протест в связи с очередным массированным обстрелом Украины ракетами и дронами, осуществленным в среду вооруженными силами России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении литовского ведомства.

В ноте МИД, направленной в посольство России, отмечается, что "циничные нападения на гражданское население и инфраструктуру, которые постоянно осуществляет Кремль, являются грубым нарушением международного права и международного гуманитарного права".

"Подобные атаки также являются военными преступлениями согласно статье 8 Римского статута Международного уголовного суда, за которые виновные должны понести полную ответственность", – говорится в сообщении.

Литва заявила, что подобное поведение России вновь демонстрирует: режим Кремля не заинтересован в мире и продолжает стремиться поработить своего соседа.

В заявлении подчеркивается, что Литва требует от России немедленно прекратить агрессию против Украины и подтверждает свою готовность вместе с союзниками продолжать помогать Украине укреплять обороноспособность перед лицом этой агрессии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский резко осудил новый массированный ночной обстрел Украины со стороны России, назвав его очередным доказательством того, что Кремль не стремится к миру.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после массированного российского удара ночью 22 октября заявила о неизменной поддержке Украины Евросоюзом, а также показала, как провела эту ночь в Киеве.

Румыния поднимала в небо истребители для патрулирования своего воздушного пространства в ночь на 22 октября, когда Россия осуществила массированную атаку по украинским регионам.