Два российских самолета на 18 секунд вторглись в воздушное пространство Литвы

Два российских самолета из Калининградской области в четверг вторглись в воздушное пространство Литвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба литовских Вооруженных сил.

Инцидент произошел около 18:00, когда Военно-воздушные силы Литвы зафиксировали нарушение государственной границы вблизи города Кибартай.

"Самолет Су-30 Российской Федерации, который, вероятно, выполнял тренировку по дозаправке в Калининградской области, и самолет Ил-78, который осуществлял дозаправку, вторглись в территорию Литвы примерно на 700 метров и покинули воздушное пространство Литвы, пробыв в нем примерно 18 секунд", – говорится в сообщении.

В ответ на инцидент в воздух поднялись два истребителя Eurofighter Typhoon испанских Военно-воздушных сил, выполняющих миссию воздушной полиции НАТО.

Россия неоднократно прибегает к провокациям с нарушением воздушного пространства стран НАТО, наиболее резонансной из которых было вторжение в воздушное пространство Эстонии в середине сентября.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Алексус Гринкевич ранее заявил, что решительная реакция Альянса на вторжение РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии заставила Россию действовать осторожнее.