У прокуратурі розповіли, як просувається розслідування щодо пограбування Лувру

Прокурорка Парижа Лора Беккуа, яка веде розслідування щодо викрадення коштовностей з Лувру минулої неділі, оптимістично оцінює шанси знайти зловмисників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами Беккуа, на місці крадіжки слідчі відібрали понад "150 зразків ДНК, відбитків пальців та інших слідів".

Вона додала, що аналіз зібраних матеріалів "потребує часу, навіть якщо вони є пріоритетними для лабораторій", але вважає, що в найближчі дні слідство може виявити "нові зачіпки, особливо якщо злочинці були занесені до бази даних".

Беккуа також висловила сподівання, що зловмисників вдаться "якнайшвидше затримати, щоб знайти коштовності до того, як їхні камені будуть вилучені, а метали переплавлені".

На її думку, "резонанс у ЗМІ" щодо "цього пограбування організованою бандою" залишає "невелику надію, що злочинці не наважаться далеко відійти з коштовностями", вартість яких оцінюється у 88 мільйонів євро.

"Я хочу бути оптимісткою", – підсумувала прокурорка Парижа.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.