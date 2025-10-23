В прокуратуре рассказали, как продвигается расследование по делу об ограблении Лувра

Прокурор Парижа Лора Беккуа, которая ведет расследование похищения драгоценностей из Лувра в минувшее воскресенье, оптимистично оценивает шансы найти злоумышленников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Беккуа, на месте кражи следователи отобрали более "150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов".

Она добавила, что анализ собранных материалов "требует времени, даже если они являются приоритетными для лабораторий", но считает, что в ближайшие дни следствие может обнаружить "новые зацепки, особенно если преступники были занесены в базу данных".

Беккуа также выразила надежду, что злоумышленников удастся "как можно скорее задержать, чтобы найти драгоценности до того, как их камни будут изъяты, а металлы переплавлены".

По ее мнению, "резонанс в СМИ" по поводу "этого ограбления организованной бандой" оставляет "небольшую надежду, что преступники не осмелятся далеко уйти с драгоценностями", стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро.

"Я хочу быть оптимисткой", – подытожила прокурор Парижа.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.