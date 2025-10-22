Директорка пограбованого Лувру заявила про проблеми із системою безпеки музею

Директора Лувру Лоранс де Кар під час свідчень у французькому Сенаті, куди її викликали через нещодавнє пограбування музею, сказала, що система безпеки установи є недосконалою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За словами де Кар, під час пограбування в Луврі працювала сигналізація та всі камери відеоспостереження, але сама система покриває не всю територію довкола музею.

"Є кілька камер по периметру будівлі, але вони застарілі… їхня кількість дуже недостатня, вони не охоплюють всі фасади Лувру, і, на жаль, з боку галереї Аполлона єдина камера встановлена в західному напрямку і тому не охоплювала балкон, з якого відбулося проникнення", – сказала вона.

Директорка Лувру нагадала, що з 2026 по 2023 рік триватиме оновлення системи безпеки музею, на яке витратять приблизно 80 мільйонів євро. Воно зокрема передбачає вдосконалення зовнішнього спостереження.

Під час слухань де Кар також запропонувала створили у Луврі "поліцейський відділок" і заборонити паркування біля території музею.

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії загально вартістю близько 88 мільйонів євро. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

Після резонансної крадіжки з’ясувалося, що у ще не опублікованому звіті Рахункової палати Франції йдеться про проблеми з безпекою в Луврі.