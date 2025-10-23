Литва объявила протест РФ из-за нарушения воздушного пространства

Министерство иностранных дел Литвы вечером в четверг вызвало главу российского посольства из-за нарушения самолетами РФ воздушного пространства страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

В литовском МИД сообщили, что вызвали временного поверенного в делах посольства России, "которому была вручена нота протеста и выражен решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства Литвы".

"Министерство иностранных дел выражает решительный протест и требует от Российской Федерации немедленно предоставить объяснения относительно нарушения воздушного пространства Литвы и принять все необходимые меры, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись", – добавили там.

Также литовское внешнеполитическое ведомство сообщило, что об инциденте проинформировали партнеров в НАТО и ЕС и Североатлантический совет.

Вооруженные силы Литвы ранее сообщили, что в воздушное пространство страны на 18 секунд залетели российские Су-30 и Ил-78. На их перехват поднялись истребители испанских ВВС.

Россия неоднократно прибегает к провокациям с нарушением воздушного пространства стран НАТО, наиболее резонансной из которых было вторжение в воздушное пространство Эстонии в середине сентября.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО генерал Алексус Гринкевич ранее заявил, что решительная реакция Альянса на вторжение РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии заставила Россию действовать осторожнее.