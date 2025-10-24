Керівна партія Молдови офіційно висуває у прем’єри бізнесмена, який 20 років живе в Україні

Керівна партія Молдови "Дія і солідарність" (PAS) офіційно висунула кандидатом у прем’єри бізнесмена Александру Мунтяну, який останні 20 років живе в Україні.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

23 жовтня "Дія і солідарність" на засіданні політради погодила висування кандидатом на посаду прем’єр-міністра Александру Мунтяну.

Лідер партії і спікер парламенту Ігор Гросу заявив, що у п’ятницю 24 жовтня кандидатуру офіційно представлять на консультаціях з президенткою Маєю Санду.

"На нашу думку, ця людина має необхідні якості та досвід, що відповідають потребам нашої країни та сприятимуть її економічному зростанню", – зазначив Гросу.

Мунтяну зі свого боку пообіцяв "докладати усіх зусиль, щоб Молдова увійшла у велику європейську родину".

Про наміри висувати на цю посаду Мунтяну стало відомо ще 10 днів тому.

Мая Санду поділилась, що рішення про висунення Мунтяну ухвалили після колективного обговорення з колегами з партії влади "Дія і солідарність" та що вона особисто спілкувалася з Мунтяну, щоб запросити його на посаду.

Молдовські журналісти знайшли ознаки співпраці кандидата у прем’єри Александру Мунтяну із підсанкційним юристом з Кіпру – Мунтяну після цього вийшов з поясненнями.

