Правящая партия Молдовы официально выдвигает в премьеры бизнесмена, 20 лет живущего в Украине

Правящая партия Молдовы "Действие и солидарность" (PAS) официально выдвинула кандидатом в премьеры бизнесмена Александру Мунтяну, который последние 20 лет живет в Украине.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

23 октября "Действие и солидарность" на заседании политсовета согласовала выдвижение кандидатом на должность премьер-министра Александру Мунтяну.

Лидер партии и спикер парламента Игорь Гросу заявил, что в пятницу 24 октября кандидатуру официально представят на консультациях с президентом Майей Санду.

"По нашему мнению, этот человек имеет необходимые качества и опыт, которые отвечают потребностям нашей страны и будут способствовать ее экономическому росту", – отметил Гросу.

Мунтяну со своей стороны пообещал "прилагать все усилия, чтобы Молдова вошла в большую европейскую семью".

О намерениях выдвигать на эту должность Мунтяну стало известно еще 10 дней назад.

Майя Санду поделилась, что решение о выдвижении Мунтяну приняли после коллективного обсуждения с коллегами из партии власти "Действие и солидарность" и что она лично общалась с Мунтяну, чтобы пригласить его на должность.

Молдовские журналисты нашли признаки сотрудничества кандидата в премьеры Александру Мунтяну с подсанкционным юристом из Кипра – Мунтяну после этого вышел с объяснениями.

