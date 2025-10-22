У Тбілісі почали затримувати учасників проєвропейської акції на проспекті Руставелі

У Тбілісі правоохоронці у середу ввечері почали затримували учасників мирної проєвропейської акції на проспекті Руставелі.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Кількість затриманих наразі невідома. Поліція вже відновила рух на проспекті, перекритий демонстрантами.

Раніше одна з учасниць акції залізла на поліцейську машину. За інформацією з соцмереж, вона висловила підтримку засудженій журналістці Мзії Амаглобелі, яку у середу Європарламент відзначив премією Сахарова.

Відомо, що серед затриманих на проспекті Руставелі – лікар Важа Гаприндашвілі, який у 2019 році був затриманий на адміністративній межі з окупованими територіями і провів у в'язниці в Цхінвалі 48 днів.

Police snatched several protesters after Rustaveli Avenue was again blocked as part of daily Tbilisi rallies. Dozens were detained in the past days amid stricter protest laws.

🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/rbHIesKSto – Civil.ge (@CivilGe) October 22, 2025

Вечір середи став першим, коли демонстрантів почали затримувати безпосередньо біля парламенту після набрання чинності новими законами, що обмежують проведення мітингів.

За "незаконне перекриття" дороги тепер передбачено адміністративний арешт, а за повторне порушення – кримінальну справу.

Нагадаємо, на акції протесту 4 жовтня в Тбілісі, у день муніципальних виборів, демонстранти, які вийшли на протест проти дій влади, спробували штурмувати президентський палац, сталися сутички.

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе після цього заявив, що робитиме все для нейтралізації найбільшої опозиційної партії країни.