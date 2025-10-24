У Польщі розпочався суд над Дудою за резонансний коментар про поляків

В окружному суді польської Варшави розпочався судовий процес над колишнім президентом країни Анджеєм Дудою через його висловлювання про глядачів фільму Агнешки Голланд "Зелений кордон".

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 24 жовтня, розпочалося перше слухання щодо суперечливого коментаря: "у кінотеатрі сидять тільки свині".

Позов проти колишнього президента був поданий Центром моніторингу расистської та ксенофобської поведінки, який вважає, що таким коментарем Дуда "образив громадян власної країни".

Фільм, який прокоментував польський президент, розповідає історію про те, як біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу "зеленим кордоном" між Білоруссю і Польщею. Режисерка фільму Агнешка Голланд показала, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС.

"Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло "Тільки свині сидять в кінотеатрі", – сказав тоді Дуда.

Опісля, відповідаючи на запитання телеканалу TVN24 про ці слова, він сказав, що це була не його заява, а лише цитата, а також послався на "закон про цитування".

Як польська влада, так і Європейський Союз неодноразово звинувачували владу Білорусі у використанні мігрантів як політичної зброї для провокування кризи на кордоні.

У звʼязку з цим Польща створила на кордоні з Білоруссю тимчасову буферну зону, дію якої продовжили до грудня 2025 року. Паркан на кордоні звели, щоб протидіяти нелегальній міграції.

