В Польше начался суд над Дудой за резонансный комментарий о поляках

В окружном суде польской Варшавы начался судебный процесс над бывшим президентом страны Анджеем Дудой из-за его высказывания о зрителях фильма Агнешки Холланд "Зеленая граница".

В пятницу, 24 октября, началось первое слушание по противоречивому комментарию: "в кинотеатре сидят только свиньи".

Иск против бывшего президента был подан Центром мониторинга расистского и ксенофобского поведения, который считает, что таким комментарием Дуда "оскорбил граждан собственной страны".

Фильм, который прокомментировал польский президент, рассказывает историю о том, как беженцы с Ближнего Востока и Африки пытаются добраться до Европейского Союза по "зеленой границе" между Беларусью и Польшей. Режиссер фильма Агнешки Холланд показала, как белорусская пропаганда заманивает мигрантов к границе и обещает легкий проход в ЕС.

"Тот факт, что госпожа Холланд таким образом показывает польских служащих, которые выполняют свою работу для польского общества, для безопасности всех нас, безопасности Польши, то я не удивляюсь, что офицеры Пограничной службы, которые посмотрели этот фильм, использовали лозунг "Только свиньи сидят в кинотеатре", - сказал тогда Дуда.

После, отвечая на вопрос телеканала TVN24 об этих словах, он сказал, что это было не его заявление, а лишь цитата, а также сослался на "закон о цитировании".

Как польские власти, так и Европейский Союз неоднократно обвиняли власти Беларуси в использовании мигрантов в качестве политического оружия для провоцирования кризиса на границе.

В связи с этим Польша создала на границе с Беларусью временную буферную зону, действие которой продлили до декабря 2025 года. Забор на границе возвели, чтобы противодействовать нелегальной миграции.

Недавно писали, что неизвестные прокопали тоннель на несколько десятков метров под забором на границе Польши и Беларуси.