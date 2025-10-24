Тихановская отменила визит в Армению, поскольку Литва не предоставила охранника

Белорусская оппозиционная лидер Светлана Тихановская отменила запланированный визит в Армению после того, как литовские власти отказали ее команде в просьбе отправить с ней сотрудника службы безопасности.

Об этом сообщил в пятницу новостной сайт 15min, пишет "Европейская правда".

"Да, я могу подтвердить, что нам пришлось принять это трудное решение отменить наш давно запланированный первый визит в Армению для участия в пленарном заседании Евронеста", – сказал изданию советник Тихановской Денис Кучинский.

"Это связано с решением приостановить использование службы охраны – Службы охраны высокопоставленных лиц – за рубежом", – добавил он.

Кучинский сказал, что команда предложила покрыть расходы на поездку одного сотрудника в Ереван. В то же время он подчеркнул, что они не будут критиковать решение Литвы.

Ранее в этом месяце литовские власти снизили уровень охраны, предоставляемой Тихановской и ее офису. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Литве.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил в пятницу, что Литва продолжает оказывать дипломатическую помощь Тихановской во время ее зарубежных визитов, но вопросы безопасности относятся к компетенции Службы охраны высокопоставленных лиц.

"Все вопросы, связанные с организацией безопасности, решаются ответственными учреждениями", – сказал Будрис журналистам.

Он заявил, что решение об изменении ее охраны "не было политическим", и предложил ее офису обсуждать любые препятствия непосредственно со службой безопасности.

Сотрудники Службы охраны высокопоставленных лиц Литвы охраняют Тихановскую с тех пор, как она бежала в Литву в 2020 году после спорных президентских выборов в Беларуси.

По информации 15min, Тихановская сейчас рассматривает возможность переноса своего офиса из Литвы в Польшу.