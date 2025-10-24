Прем'єрка Литви про літаки РФ: ми готові їх збивати, але треба розуміти наслідки

Після того як у четвер російські винищувачі більш ніж на десять секунд залетіли до Литви, прем'єр-міністерка Інга Ругінене каже, що збивати їх можливо, але це крайній захід.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Як мені здається, служби дійсно продемонстрували, що приймають жорсткі рішення тут і зараз. Інцидент, що стався, показав, що ми готові – винищувачі НАТО були підняті в повітря тієї самої секунди, патрулювали та контролювали повітряний простір – не тільки забезпечували безпеку, а й посилали сигнал про те, що ми не потерпимо подібного", – заявила прем'єрка.

За її словами, підняті в повітря винищувачі союзників зважують, як реагувати на порушення.

"Потрібно розуміти, якими будуть наслідки застосування вогню. Ми готові зробити це в крайньому разі, але на сьогодні ми стабілізували ситуацію саме так", – заявила Ругінене.

Нагадаємо, 23 жовтня російські Су-30 та Іл-78 на 700 метрів залетіли у повітряний простір Литви в районі міста Кібартай на межі з Калінінградською областю і перебували там близько 18 секунд.

У відповідь на інцидент підняли два іспанських Eurofighter, які чергують у Литві як частина союзницьких сил.

Російського посла викликали для пояснень, президент Литви Гітанас Науседа та прем’єрка Інга Ругінене назвали інцидент грубим порушенням.

Литва повідомила про нього ЄС і НАТО у рамках визначених процедур.