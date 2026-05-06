Іспанія закликала Єврокомісію заблокувати санкції США проти МКС

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав Європейську комісію застосувати механізм блокування, щоб уникнути виконання санкцій США щодо Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв’язку з розслідуванням дій Ізраїлю в секторі Гази.

Санчес заявив, що покарання тих, хто захищає міжнародне правосуддя, ставить під загрозу всю систему прав людини.

"Іспанія не заплющує на це очі. ЄС не може залишатися осторонь перед обличчям цих переслідувань", – зазначив прем’єр.

Тому, за його словами, Іспанія закликала Європейську комісію застосувати механізм блокування для захисту "незалежності Міжнародного кримінального суду та Організації Об’єднаних Націй, а також їхніх зусиль, спрямованих на припинення геноциду в Газі".

Зауважимо, що США за президентства Дональда Трампа украй критично ставляться до міжнародного кримінального правосуддя. На низку посадовців та суддів Міжнародного кримінального суду Трамп наклав санкції, також з обмеженнями стикнувся сам МКС.

У 2025 році Трамп підписав указ про санкції проти МКС, головною причиною чого став ордер на арешт проти топпосадовців Ізраїлю, зокрема прем'єр-міністра Нетаньягу.

За даними ЗМІ, прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт очільника Кремля Владіміра Путіна, став першою людиною, на яку поширюються економічні санкції та обмеження на поїздки, санкціоновані Трампом.

У червні адміністрація президента США запровадила санкції проти чотирьох суддів МКС. У Трампа звинуватили їх у тому, що вони "брали активну участь у незаконних і безпідставних діях МКС, спрямованих проти Америки або близького союзника, Ізраїлю".