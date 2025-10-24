Премьер-министр Литвы о самолетах РФ: мы готовы их сбивать, но нужно понимать последствия

После того как в четверг российские истребители более чем на десять секунд залетели в Литву, премьер-министр Инга Ругинене говорит, что сбивать их возможно, но это крайняя мера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Как мне кажется, службы действительно продемонстрировали, что принимают жесткие решения здесь и сейчас. Произошедший инцидент показал, что мы готовы – истребители НАТО были подняты в воздух в ту же секунду, патрулировали и контролировали воздушное пространство – не только обеспечивали безопасность, но и посылали сигнал о том, что мы не потерпим подобного", – заявила премьер.

По ее словам, поднятые в воздух истребители союзников взвешивают, как реагировать на нарушение.

"Нужно понимать, какими будут последствия применения огня. Мы готовы сделать это в крайнем случае, но на сегодняшний день мы стабилизировали ситуацию именно так", – заявила Ругинене.

Напомним, 23 октября российские Су-30 и Ил-78 на 700 метров взлетели в воздушное пространство Литвы в районе города Кибартай на границе с Калининградской областью и находились там около 18 секунд.

В ответ на инцидент подняли два испанских Eurofighter, которые дежурят в Литве как часть союзных сил.

Российского посла вызвали для объяснений, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Инга Ругинене назвали инцидент грубым нарушением.

Литва сообщила о нем ЕС и НАТО в рамках определенных процедур.