Трамп про наміри Орбана обійти санкції США: "Я єдиний, хто має значення"

Новини — П'ятниця, 24 жовтня 2025, 18:10 — Христина Бондарєва

Президент США Дональд Трамп відреагував на наміри Угорщини знайти спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній.

Його заяву наводить видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив у п'ятницю, що його уряд працює над способами обходу санкцій США проти російських енергетичних компаній.

Президент Трамп на саміті щодо Гази в п'ятницю заявив, що йому подобається Віктор Орбан, і додав: "Я знаю, що багато людей не згодні зі мною, але я єдиний, хто має значення".

Орбан заявив, що він розмовляв з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо санкцій, які нещодавно запровадив американський президент Дональд Трамп проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Він сказав, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Раніше Дональд Трамп скасував підготовку саміту з Владіміром Путіним, що мав пройти в Будапешті.

США Орбан Угорщина Трамп
