Трамп о намерениях Орбана обойти санкции США: "Я единственный, кто имеет значение"

Президент США Дональд Трамп отреагировал на намерения Венгрии найти способ обойти санкции США против российских нефтяных компаний.

Его заявление приводит издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, что его правительство работает над способами обхода санкций США против российских энергетических компаний.

Президент Трамп на саммите по Газе в пятницу заявил, что ему нравится Виктор Орбан, и добавил: "Я знаю, что многие люди не согласны со мной, но я единственный, кто имеет значение".

Орбан заявил, что он разговаривал с венгерской нефтегазовой компанией MOL о санкциях, которые недавно ввел американский президент Дональд Трамп против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Он сказал, что его правительство работает над тем, чтобы обойти санкции.

Ранее Дональд Трамп отменил подготовку саммита с Владимиром Путиным, который должен был пройти в Будапеште.