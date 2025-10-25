Литва закрыла аэропорты и пункты пропуска с Беларусью из-за метеозондов

Литва закрыла два крупнейших аэропорта, а также временно приостановила работу пограничных переходов с Беларусью после того, как в воздушное пространство страны залетели метеозонды.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В пятницу вечером, 24 октября, Литва закрыла два крупнейших аэропорта – Вильнюса и Каунаса до 02:00 ночи по местному времени.

Это произошло после того, как национальный центр кризисного управления Литвы сообщил, что радары обнаружили "десятки воздушных шаров".

Пограничные переходы с Беларусью останутся закрытыми до полудня воскресенья, 26 октября.

"Национальная комиссия по безопасности соберется на следующей неделе, чтобы оценить, что можно сделать в краткосрочной перспективе, чтобы нанести ущерб контрабандистам и режиму Лукашенко, который позволяет им процветать", – заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Отметим, 21 октября вечером с помощью радиолокационных средств было зафиксировано незаконное проникновение группы метеорологических воздушных шаров с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Инцидент нарушил работу Вильнюсского аэропорта. После этого в Литве пообещали закрыть границу с Беларусью, если инциденты с метеошарами повторятся.

Также Министерство иностранных дел Литвы выразило протест Беларуси в связи с этим инцидентом.