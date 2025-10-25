В Британии ошибочно освободили просителя убежища, дело которого вызвало протесты

В Великобритании случайно освободили осужденного за сексуальное насилие просителя убежища – теперь его разыскивают.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Проситель убежища, приговоренный к 12 месяцам заключения в британской тюрьме за сексуальное насилие над 14-летней девочкой, был ошибочно освобожден из тюрьмы в Челмсфорде перед депортацией в пятницу, 24 октября.

Это побудило полицию к срочному розыску мужчины, дело которого вызвало антимигрантские протесты.

Речь идет об эфиопском гражданине Хадуше Герберсласи Кебату, который стал катализатором волны гневных протестов против мигрантов по всей Великобритании летом.

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что он "потрясен абсолютно неприемлемым" освобождением 38-летнего сексуального преступника.

"Полиция срочно работает над его розыском, и мое правительство поддерживает ее. Этого мужчину необходимо задержать и депортировать за его преступления", – заявил он.

Подробности того, как Кебату был освобожден, остаются неизвестными, но полиция Эссекса заявила, что ее уведомили незадолго до 13:00 о "ошибке, допущенной сегодня утром в отношении освобождения лица".

Они заявили, что полицейские "работают над тем, чтобы срочно найти и задержать его" после того, как его видели в поезде в Челмсфорде.

Тюремная служба начала расследование, а тюремный служащий был отстранен от исполнения обязанностей на время его проведения.

Кебату прибыл в Великобританию на лодке чуть более чем за неделю до июля, когда, по версии следствия, он подошел к 14-летней девочке в Эппинге, попытался поцеловать ее и положил руку ей на бедро. По их словам, он также сексуально домогался женщины, которая вмешалась.

Арест Кебату вызвал насильственные протесты возле отеля The Bell и заставил местный совет получить временный судебный приказ, чтобы остановить размещение там просителей убежища.

Это решение было отменено после апелляции правительства. Оппозиционные политики обвинили премьер-министра Кира Стармера в том, что он больше заботится о правах мигрантов, чем о местных жителях.

После такого решения суда британская полиция заявила, что арестовала пятерых человек: люди в масках попытались ворваться в отель, где проживают просители убежища.

23 сентября он был приговорен к тюремному заключению за сексуальное насилие над подростком и другой женщиной.