Лувр перевез некоторые драгоценности в Банк Франции после резонансного ограбления

Один из самых известных в мире музеев – французский Лувр – после резонансного ограбления перевез некоторые драгоценности в Банк Франции.

Об этом пишет MSN, передает "Европейская правда".

Через пять дней после громкого ограбления Лувра, некоторые из самых ценных драгоценностей коллекции, которые не были похищены, были перевезены в чрезвычайно защищенные хранилища Банка Франции.

Операция была проведена с максимальной осторожностью и под моторизованным сопровождением префектуры полиции Парижа.

Напомним, ограбление музея произошло утром 19 октября и длилось менее 10 минут. Всего было похищено девять драгоценностей Наполеона и императрицы Евгении. Из них уже нашли две: поврежденную в спешке корону Евгении и еще один предмет.

После резонансной кражи выяснилось, что в еще не опубликованном отчете Счетной палаты Франции говорится о проблемах с безопасностью в Лувре.

Прокурор Парижа Лора Беккуа, которая ведет расследование по похищению драгоценностей из Лувра, оптимистично оценивает шансы найти злоумышленников.