Трамп каже, що готовий зустрітися з лідером КНДР за його бажання

Американський президент Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином під час поїздки в Азію, якщо той виявить таке бажання.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Трамп, який вилетів з Вашингтона в п'ятницю, 24 жовтня, відправився в п'ятиденну поїздку до Малайзії, Японії та Південної Кореї. Це його перша поїздка в цей регіон з моменту вступу на посаду в січні. Тоді він заявив, що може зустрітися з Кім Чен Ином вперше з 2019 року.

"Я б погодився. Якщо ви хочете поширити цю інформацію, я готовий до цього. У мене були чудові стосунки з ним", – сказав він.

Трамп також прокоментував вимоги Північної Кореї визнати її ядерною державою як передумову для діалогу з Вашингтоном.

"Я думаю, що вони є свого роду ядерною державою. Коли ви кажете, що їх потрібно визнати ядерною державою – що ж, у них багато ядерної зброї. Я так і скажу", – зазначив американський президент.

Нагадаємо, після своєї інавгурації Трамп казав, що планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.