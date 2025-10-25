Трамп говорит, что готов встретиться с лидером КНДР по его желанию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Азию, если тот проявит такое желание.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Трамп, который вылетел из Вашингтона в пятницу, 24 октября, отправился в пятидневную поездку в Малайзию, Японию и Южную Корею. Это его первая поездка в этот регион с момента вступления в должность в январе. Тогда он заявил, что может встретиться с Ким Чен Ыном впервые с 2019 года.

"Я бы согласился. Если вы хотите распространить эту информацию, я готов к этому. У меня были прекрасные отношения с ним", – сказал он.

Трамп также прокомментировал требования Северной Кореи признать ее ядерной державой как предпосылку для диалога с Вашингтоном.

"Я думаю, что они являются своего рода ядерной державой. Когда вы говорите, что их нужно признать ядерной державой – что ж, у них много ядерного оружия. Я так и скажу", – отметил американский президент.

Напомним, после своей инаугурации Трамп говорил, что планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.