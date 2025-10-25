В Польше вышла из строя система поддержки Государственной медицинской спасательной службы

Утром 25 октября система поддержки Государственной медицинской спасательной службы Польши вышла из строя.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Утром в 08:13 по местному времени в Польше произошла техническая неисправность системы поддержки Государственной медицинской спасательной службы.

Из-за этого система работает в автономном режиме: сейчас половина страны использует резервную инфраструктуру, а специалисты пытаются охватить ею всю территорию в ближайшее время.

По словам Юсти Сочацкой, пресс-секретаря Службы воздушной скорой помощи, номера экстренных служб 999 и 112 работают в штатном режиме, а диспетчеры отвечают на звонки.

Однако возникают трудности с направлением бригад скорой помощи и передачей информации между диспетчерами, больницами и каретами скорой помощи. Бригады выезжают на вызовы в аварийном режиме.

Представительница службы отметила, что пока нет оснований считать, что проблемы вызваны хакерской атакой, скорее всего, это техническая неисправность.

Специалисты продолжают работать над восстановлением полноценной работы системы, которая обеспечивает коммуникацию между спасателями и больницами через специальное приложение на планшетах.

