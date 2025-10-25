Сибига считает, что новые санкции ЕС и США – мощный удар по РФ, несмотря на браваду Москвы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что новые санкции против России со стороны ЕС и США являются действительно болезненным ударом для нее, хотя в Москве это отрицают.

Как сообщает "Европейская правда", своими размышлениями он поделился в посте на Facebook.

Сибига считает, что текущая неделя ознаменовала новый этап давления для принуждения России к миру, поскольку ЕС согласовал сильный 19-й пакет санкций, который бьет по российской энергетике, теневому флоту и путям обхода санкций, а также первые свои санкции применила администрация Трампа, ударив по "Роснефти" и "Лукойлу".

"Показательно, что россияне сразу побежали рассказывать, как им безразличны санкции. Путин говорит, что с российской экономикой все хорошо. Его пропагандисты повторяют мантры о том, что санкции ни на что не влияют. Чем больше этой бравады, тем очевиднее, что все диаметрально наоборот", – отметил Андрей Сибига.

По его мнению, первые санкции США против РФ во время второго срока Трампа "подводят важную стратегическую черту" и у российского руководства в дальнейшем должны исчезнуть надежды на слабость Запада или возможность обмануть США".

"Россия действительно очень надеялась весь этот год на то, что Украина потеряет поддержку партнеров или будет вынуждена принять российские условия, близкие к капитуляции. Всего этого не произошло", – констатировал Сибига.

Как сообщалось, после анонса новых санкций США индийские НПЗ начали проверять своих поставщиков, а некоторые китайские компании, по крайней мере временно, приостановили закупки российской нефти.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что будет искать пути обхода санкций, чтобы не отказываться от российских энергоресурсов. Трамп отреагировал комментарием, что знает, что его шаги могут кому-то не нравиться, но "он единственный, кто имеет значение".

По данным СМИ, у Трампа уже подготовили следующие санкции против ключевых секторов экономики РФ – на случай, если глава Кремля Владимир Путин продолжит медлить с прекращением войны.