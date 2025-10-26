Литва снова закрыла границу с Беларусью и аэропорт Вильнюса

Из-за подозрений, что с белорусской стороны в Литву снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами, в ночь на 26 октября литовская сторона решила закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Беларусью.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Национальный центр управления кризисами (НЦУК), информирует "Европейская правда".

Как указано, пункты пропуска на литовско-белорусской границе были закрыты до 02:00 26 октября. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис.

"С 22.45 ч. 25 октября из-за метеозондов, прилетевших в Литву из Беларуси, временно закрыты КПП в Мединанкай и Шальчининкай", – сообщил Мишутис.

Кроме того, сообщали о закрытии аэропорта Вильнюса из-за ситуации с метеозондами.

Полеты в Вильнюсском аэропорту останавливали с 21:32, а возобновили авиасообщение в 02:00. Пассажирам рекомендуется следить за информацией аэропорта и своих авиакомпаний.

Как известно, вечером 24 октября Литва закрыла два крупнейших аэропорта, а также временно прекратила работу пограничных переходов с Беларусью из-за метеозондов.

Отметим, 21 октября вечером с помощью радиолокационных средств было зафиксировано незаконное проникновение группы метеорологических воздушных шаров с территории Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Инцидент нарушил работу Вильнюсского аэропорта. После этого в Литве пообещали закрыть границу с Беларусью, если инциденты с метеошарами повторятся.