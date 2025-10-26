Бывшая соперница Трампа намекнула на участие в следующих выборах президента США

Бывшая вице-президент США Камала Харрис, которая противостояла Дональду Трампу на выборах-2024, намекнула на свое возможное участие в президентской гонке 2028 года.

Заявление Харрис приводит The Times, сообщает "Европейская правда".

Бывшая вице-президент заявила, что "возможно" когда-нибудь станет президентом, добавив, что уверена в том, что в будущем в Белом доме будет женщина.

"Я еще не закончила. Вся моя карьера прошла в служении, и это у меня в крови", – подчеркнула она.

Комментируя результаты опроса, согласно которым у нее нет шансов даже на победу в праймериз Демократической партии, Харрис заявила: "Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась ни на первый, ни на второй срок – и уж точно не сидела бы здесь".

По ее словам, многие из ее предсказаний о втором сроке Трампа сбылись: "Он сказал, что будет использовать Министерство юстиции в своих интересах, и именно это он и сделал".

Напомним, летом СМИ сообщили, что Камала Харрис хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии.

Однако впоследствии Харрис объявила, что не будет баллотироваться на пост губернатора.

Как известно, Демократическая партия США после поражения Харрис оказалась в сложном положении, а рейтинг ее одобрения обрушился даже среди собственных избирателей.

