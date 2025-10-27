Міністр оборони Польщі застеріг від антиукраїнських і антинімецьких настроїв

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що антиукраїнські та антинімецькі настрої, що підігріваються різними колами, суперечать стратегії безпеки країни.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву польського міністра наводить PAP.

Глава Міністерства оборони Польщі говорив про "стратегію безпеки", яку він назвав "необхідністю і відповідальністю".

Серед стратегічно важливих для польської безпеки заходів Косіняк-Камиш, зокрема назвав допомогу Україні, нагадавши, що "кордон польської безпеки сьогодні лежить на українсько-російському фронті".

Він додав, що слід пам'ятати, що "загроза йде зі сходу, а не із заходу".

"Тому ні антиукраїнські, ні антинімецькі настрої, що підігріваються різними колами, не мають стати більшістю в думках польського народу і держави, бо вони суперечать стратегії безпеки", – підкреслив міністр.

Нещодавно лідер найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що німці та французи хочуть позбавити Польщу суверенітету.

Це висловлювання викликало численні суперечки. Зокрема, польський прем'єр Дональд Туск у відповідь на висловлювання Качинського написав у своєму Х: "Сусідка говорить про такі випадки, що це божевільний або російський агент".

А на думку Косіняка-Камиша, така риторика шкодить державній безпеці та послаблює позиції Польщі на міжнародній арені.