Министр обороны Польши предостерег от антиукраинских и антинемецких настроений
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что антиукраинские и антинемецкие настроения, подогреваемые различными кругами, противоречат стратегии безопасности страны.
Как сообщает "Европейская правда", заявление польского министра приводит PAP.
Глава Министерства обороны Польши говорил о "стратегии безопасности", которую он назвал "необходимостью и ответственностью".
Среди стратегически важных для польской безопасности мер Косиняк-Камыш, в частности, назвал помощь Украине, напомнив, что "граница польской безопасности сегодня лежит на украинско-российском фронте".
Он добавил, что следует помнить, что "угроза идет с востока, а не с запада".
"Поэтому ни антиукраинские, ни антинемецкие настроения, подогреваемые различными кругами, не должны стать большинством в мыслях польского народа и государства, потому что они противоречат стратегии безопасности", – подчеркнул министр.
Недавно лидер крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что немцы и французы хотят лишить Польшу суверенитета.
Это высказывание вызвало многочисленные споры. В частности, польский премьер Дональд Туск в ответ на высказывание Качиньского написал в своем Х: "Соседка говорит о таких случаях, что это сумасшедший или российский агент".
А по мнению Косиняка-Камыша, такая риторика наносит ущерб государственной безопасности и ослабляет позиции Польши на международной арене.