Министр обороны Польши предостерег от антиукраинских и антинемецких настроений

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что антиукраинские и антинемецкие настроения, подогреваемые различными кругами, противоречат стратегии безопасности страны.

Как сообщает "Европейская правда", заявление польского министра приводит PAP.

Глава Министерства обороны Польши говорил о "стратегии безопасности", которую он назвал "необходимостью и ответственностью".

Среди стратегически важных для польской безопасности мер Косиняк-Камыш, в частности, назвал помощь Украине, напомнив, что "граница польской безопасности сегодня лежит на украинско-российском фронте".

Он добавил, что следует помнить, что "угроза идет с востока, а не с запада".

"Поэтому ни антиукраинские, ни антинемецкие настроения, подогреваемые различными кругами, не должны стать большинством в мыслях польского народа и государства, потому что они противоречат стратегии безопасности", – подчеркнул министр.

Недавно лидер крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что немцы и французы хотят лишить Польшу суверенитета.

Это высказывание вызвало многочисленные споры. В частности, польский премьер Дональд Туск в ответ на высказывание Качиньского написал в своем Х: "Соседка говорит о таких случаях, что это сумасшедший или российский агент".

А по мнению Косиняка-Камыша, такая риторика наносит ущерб государственной безопасности и ослабляет позиции Польши на международной арене.