Президент Чехии поручил лидеру ANO Бабишу сформировать правительство

Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру популистской партии ANO Андрею Бабишу сформировать правительство.

Об этом пишет iDnes, передает "Европейская правда".

Он сделал этот шаг на основе результатов парламентских выборов. Партия ANO Бабиша уже ведет переговоры с "Автомобилистами" и SPD.

Кабинет премьер-министра Петра Фиалы уйдет в отставку после учредительного собрания Палаты депутатов, которое состоится 3 и 5 ноября. Только после этого президент сможет назначить нового премьер-министра и правительство.

Бабиш ранее проинформировал Павла о результатах переговоров по коалиционному правительству между ANO, SPD и "Автомобилистами".

Они также обсудили приоритеты внешней политики будущего кабинета. По словам Бабиша, Павел остался доволен.

"Все идет по плану", – добавил он.

В то же время, как отмечается, Бабиш еще не представил президенту Павелу кадровые назначения для будущего правительства, но он упомянул "некоторые имена", которые обсуждаются политическими партиями.

По итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября наибольшее количество голосов получила популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO, с результатом 34,5%.

Заместитель председателя чешского движения ANO Карел Гавличек после очередного раунда переговоров о формировании коалиции сказал, что она не рассматривает возможность выхода из ЕС и НАТО.

