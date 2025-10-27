В Париже начнется суд над людьми за онлайн-преследование жены Макрона

Во Париже в понедельник, 27 октября, 10 человек предстанут перед судом за онлайн-преследование жены президента Франции Эмманюэля Макрона – Брижит Макрон.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Французский судебный процесс происходит после того, как Макрон и его жена в конце июля подали иск о диффамации в США в связи с распространенным в интернете слухом о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной.

Французский судебный процесс по онлайн-преследованию является отдельным от судебного процесса в США и связан с судебной жалобой, поданной Брижит Макрон в 2024 году.

Десять обвиняемых – восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет – предстанут перед уголовным судом Парижа по обвинению в онлайн-преследовании Брижит Макрон. В случае признания их виновными им грозит до двух лет тюремного заключения.

По словам прокуроров, обвиняемые, которые отрицают какие-либо правонарушения, обвиняются в многочисленных злобных комментариях относительно пола и сексуальности Брижит Макрон, даже приравнивая разницу в возрасте с ее мужем к "педофилии".

В иске Макронов в суд США указано, что обвинения в том, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, является полностью ложным, а Тронье на самом деле является 80-летним братом Брижит Макрон. Он живет во французском городе Амьен, где вырос вместе с Брижит и четырьмя другими братьями и сестрами в семье, известной своим местным шоколадным бизнесом.

Он присутствовал на публике вместе с Брижит во время двух инаугураций Эмманюэля Макрона в 2017 и 2022 годах.

Первая леди Франции подала жалобу в Париже в августе 2024 года, что привело к расследованию случаев онлайн-преследований и арестов в декабре 2024 года и феврале 2025 года.

Среди обвиняемых есть 41-летний Орельен Пуарсон-Атлан, публицист, известный в социальных сетях как "Зое Саган" и часто связанный с кругами конспирологических теорий.

Среди обвиняемых также есть женщина, которая уже была предметом иска о диффамации, поданного Брижит Макрон в 2022 году: 51-летняя Дельфин Ж., 51 год, самопровозглашенный духовный медиум, использующая псевдоним Амандин Рой.

В 2021 году она опубликовала на своем канале YouTube четырехчасовое интервью с самопровозглашенной независимой журналисткой Наташей Рей, в котором утверждала, что Брижит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье. Наташу Рей за это оштрафовали в прошлом году

В июле супруги Макрон подали иск против американского ультраправого блогера Кэндис Оуэнс. В иске утверждается, что она "проигнорировала все заслуживающие доверия доказательства, опровергающие ее утверждения, в пользу известных конспирологов и доказанных клеветников".

Недавно писали, что еще в сентябре 2024 года в Елисейском дворце обнаружили, что в базе налоговой службы первую леди Франции Брижит Макрон назвали мужским именем.