Посол: Україна запропонувала Польщі кілька варіантів візиту Навроцького до Києва

Українська сторона запропонувала польській кілька варіантів щодо дат візиту президента Польщі Кароля Навроцького до Києва, і з боку Варшави не було негативних сигналів з цього приводу.

Про це повідомив "Укрінформу" посол України в Польщі Василь Боднар, пише "Європейська правда".

Боднар коментував заяву голови Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марчина Пшидача про те, що президент Володимир Зеленський має приїхати до Варшави для зустрічі з польським колегою.

Як зазначив Боднар, він кілька разів зустрічався з цього приводу з Пшидачем, востаннє 15 жовтня, і жодного разу не чув "негативної відповіді" з боку канцелярії польського президента.

"Для України і Польщі важливими є контакти президентів. Я запропонував декілька дат, вони були прийняті польською стороною для опрацювання. Якоїсь негативної відповіді не було", – зауважив Боднар.

Він додав, що дивно було почути про неможливість здійснення Навроцьким такого візиту в Україну.

Посол України назвав нормальною дипломатичною практикою, коли новообраний президент приїжджає з першим візитом до сусідньої країни.

Польське видання Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в МЗС України нещодавно написало, що, незважаючи на чіткі сигнали з боку України, Навроцький не має наміру відвідувати Київ для зустрічі із Зеленським.

Голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що президент Зеленський має сам приїхати до Варшави, якщо він хоче зустрічі зі своїм польським колегою Навроцьким.

Останній контакт між Зеленським та Навроцьким відбувся в серпні, коли польський президент надіслав українському колезі привітання до Дня незалежності.