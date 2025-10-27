Посол: Украина предложила Польше несколько вариантов визита Навроцкого в Киев

Украинская сторона предложила польской несколько вариантов относительно дат визита президента Польши Кароля Навроцкого в Киев, и со стороны Варшавы не было негативных сигналов по этому поводу.

Об этом сообщил "Укринформу" посол Украины в Польше Василий Боднар, пишет "Европейская правда".

Боднар комментировал заявление главы Бюро международной политики при президенте Польши Марчина Пшидача о том, что президент Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с польским коллегой.

Как отметил Боднар, он несколько раз встречался по этому поводу с Пшидачем, последний раз 15 октября, и ни разу не слышал "отрицательного ответа" со стороны канцелярии польского президента.

"Для Украины и Польши важны контакты президентов. Я предложил несколько дат, они были приняты польской стороной для проработки. Какого-то отрицательного ответа не было", – отметил Боднар.

Он добавил, что странно было услышать о невозможности осуществления Навроцким такого визита в Украину.

Посол Украины назвал нормальной дипломатической практикой, когда новоизбранный президент приезжает с первым визитом в соседнюю страну.

Польское издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на источники в МИД Украины недавно написало, что, несмотря на четкие сигналы со стороны Украины, Навроцкий не намерен посещать Киев для встречи с Зеленским.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что президент Зеленский должен сам приехать в Варшаву, если он хочет встречи со своим польским коллегой Навроцким.

Последний контакт между Зеленским и Навроцким состоялся в августе, когда польский президент направил украинскому коллеге поздравления ко Дню независимости.