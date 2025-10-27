Закрытие границы Литвы с Беларусью не влияет на транзит в Калининградскую область

Решение Литвы закрыть границу с Беларусью не влияет на транзит в и из Калининградской области России, заявило в понедельник Министерство иностранных дел балтийской страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Ранее в понедельник Национальная комиссия по вопросам безопасности приняла решение закрыть два пограничных контрольно-пропускных пункта Литвы с Беларусью, с некоторыми исключениями.

"На сегодняшнем заседании Комиссии по национальной безопасности не было принято никаких решений по транзиту через Калининградскую область", – заявила журналистам советник министра иностранных дел Кристина Беликова.

В настоящее время контрольно-пропускные пункты закрыты согласно решению командира Государственной пограничной службы (VSAT), которое необходимо возобновлять каждые 24 часа.

Ожидается, что в среду правительство примет решение о продлении закрытия на более долгий срок.

По информации VSAT, исключения будут касаться дипломатов и дипломатической почты, граждан Литвы и ЕС или владельцев действительных видов на жительство в Литве, въезжающих из Беларуси, а также владельцев упрощенного транзитного документа, следующих транзитом между Беларусью и Калининградской областью РФ.

"Это исключение касается исключительно граждан России, которые имеют соответствующий документ", – сообщил BNS представитель VSAT Гедрюс Мишутис.

Он добавил, что упрощенный транзитный документ могут иметь водители как легковых, так и грузовых автомобилей.

Контрольно-пропускные пункты Шальчининкай и Медининкай закрыты из-за полетов метеорологических шаров, которые перевозят контрабандные сигареты из Беларуси в воздушное пространство Литвы.

Аэропорты Литвы закрывали трижды в течение прошлых выходных из-за угрозы от воздушных шаров, что повлекло отмену 112 рейсов и затронуло более 16 500 пассажиров.

Несколько десятков воздушных шаров контрабандистов также пересекли границу Литвы в середине прошлой недели, что привело к нарушению работы аэропорта Вильнюса.

Президент Литвы Гитанас Науседа предлагал закрыть границу с Беларусью на длительный срок и ограничить транзит в Калининград из-за метеошаров с контрабандой.