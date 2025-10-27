На Гренландії після двох днів пошуків знайшли зниклий літак із загиблим пілотом

На острові Гренландія в понеділок удень знайшли рештки літака, який зник під час перельоту від канадського острова Ньюфаундленд минулого тижня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив данський оператор повітряного руху Naviair.

Літак, на борту якого перебувала одна людина, знайшли після двох днів пошуків у районі на північний схід від Нуука – адміністративного центру Гренландії.

Місце аварії літака важкодоступне через особливості місцевості, але рятувальники підтвердили, що єдина людина на борту літака не вижила, і про це вже повідомили її рідних.

У Naviair додали, що справу передали поліції.

Раніше повідомлялось, що на сході Румунії зазнав аварії легкомоторний літак, його пілот загинув.

У Німеччині перед тим розбився чоловік на моторному параплані.