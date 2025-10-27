На Гренландии после двух дней поисков нашли пропавший самолет с погибшим пилотом

На острове Гренландия в понедельник днем нашли остатки самолета, который исчез во время перелета от канадского острова Ньюфаундленд на прошлой неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил датский оператор воздушного движения Naviair.

Самолет, на борту которого находился один человек, нашли после двух дней поисков в районе к северо-востоку от Нуука – административного центра Гренландии.

Место крушения самолета труднодоступно из-за особенностей местности, но спасатели подтвердили, что единственный человек на борту самолета не выжил, и об этом уже сообщили его родным.

В Naviair добавили, что дело передали полиции.

