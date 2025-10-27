Швеция снизит возраст уголовной ответственности до 13 лет

В понедельник правительство Швеции обнародовало долгожданный законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 15 до 13 лет с целью борьбы с насилием со стороны преступных группировок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В случае принятия реформы 13– и 14-летние подростки могут быть приговорены к тюремному заключению за тяжкие преступления.

Эта инициатива является следствием многолетней обеспокоенности по поводу вербовки преступными бандами несовершеннолетних для совершения стрельбы, взрывов и убийств.

Преступные группы пользуются тем, что лица в возрасте до 15 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Министр юстиции Гуннар Стреммер заявил, что профилактика остается важной, но подчеркнул, что ответственность должна применяться независимо от возраста.

Шведская полиция оценила, что в 2024 году 1700 человек в возрасте до 18 лет были активными членами преступных группировок.

Это предложение, поддержанное ультраправыми "Шведскими демократами" и которое, как ожидается, вступит в силу летом, вызвало жесткую критику со стороны юридических экспертов и защитников прав человека.

В статье для Dagens Nyheter 26 прокуроров и бывших прокуроров предупредили, что эта мера может нарушить принципы защиты детей и не поможет обуздать насилие банд.

Этот вопрос привлек внимание в регионе после того, как шведские банды расширили свою деятельность на соседние Данию, Норвегию и Финляндию, где их особенно жестокие методы вызывают беспокойство у властей.

Финляндия, где возраст уголовной ответственности остается 15 лет, также обсуждает, следует ли следовать примеру Швеции.