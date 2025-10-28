Авіакомпанії можуть переглянути розклади до Литви через повторні закриття аеропортів

Через регулярні збої у роботі литовських аеропортів, спричинені напливом до країни метеорологічних повітряних куль останнім часом, існує ризик, що авіакомпанії, які виконують рейси до Литви, можуть переглянути розклади або навіть припинити польоти.

Так вважає голова Ради Асоціації цивільної авіації (CAVIA) Інга Дуглас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Дуглас оцінює, що авіакомпанії, які літають до Литви за встановленими розкладами, з’єднують Литву з рештою світу, вже зараз обговорюють можливість коригування графіків.

"Гадаю, такі авіакомпанії дуже серйозно розглядають можливість перегляду розкладів. У майбутньому, якщо компанія має лише вечірні чи нічні рейси, це може взагалі призвести до її виходу з литовського ринку. Такий ризик справді існує", – підкреслила голова ради CAVIA.

Минулого тижня через контрабандні повітряні кулі, які надходили з Білорусі, чотири рази тимчасово зупиняли авіарух у Вільнюському аеропорту та один раз – у Каунаському.

Інциденти, коли роботу аеропортів було порушено, а пункти пропуску на кордоні "Медінінкай" і "Шальчінінкай" закрито, фіксувалися у вівторок, п’ятницю, суботу та неділю ввечері.

У середу уряд планує ухвалити рішення щодо закриття двох останніх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю – "Медінінкай" і "Шальчінінкай". До цього часу кордон із Білоруссю залишатиметься закритим за понеділковим рішенням Національної комісії безпеки (NSK).

Також було вирішено, що армія почне застосовувати відповідні кінетичні засоби для зниження повітряних куль, які залітають у країну.

Водночас поліція та Служба охорони державного кордону (VSAT) активізують співпрацю з метою боротьби з контрабандистами.