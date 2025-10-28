Авиакомпании могут пересмотреть расписания рейсов в Литву из-за повторного закрытия аэропортов

Из-за регулярных сбоев в работе литовских аэропортов, вызванных наплывом в страну метеорологических воздушных шаров в последнее время, существует риск, что авиакомпании, выполняющие рейсы в Литву, могут пересмотреть расписание или даже прекратить полеты.

Так считает председатель Совета Ассоциации гражданской авиации (CAVIA) Инга Дуглас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Дуглас оценивает, что авиакомпании, которые летают в Литву по установленным расписаниям, соединяют Литву с остальным миром, уже сейчас обсуждают возможность корректировки графиков.

"Думаю, такие авиакомпании очень серьезно рассматривают возможность пересмотра расписаний. В будущем, если компания имеет только вечерние или ночные рейсы, это может вообще привести к ее выходу с литовского рынка. Такой риск действительно существует", – подчеркнула председатель совета CAVIA.

На прошлой неделе из-за контрабандных воздушных шаров, которые поступали из Беларуси, четыре раза временно останавливали авиадвижение в Вильнюсском аэропорту и один раз – в Каунасском.

Инциденты, когда работа аэропортов была нарушена, а пункты пропуска на границе "Медининкай" и "Шальчининкай" закрыты, фиксировались во вторник, пятницу, субботу и воскресенье вечером.

В среду правительство планирует принять решение о закрытии двух последних пунктов пропуска на границе с Беларусью – "Медининкай" и "Шальчининкай". До этого времени граница с Беларусью будет оставаться закрытой по понедельничному решению Национальной комиссии безопасности (NSK).

Также было решено, что армия начнет применять соответствующие кинетические средства для сбивания воздушных шаров, которые залетают в страну.

В то же время полиция и Служба охраны государственной границы (VSAT) активизируют сотрудничество с целью борьбы с контрабандистами.