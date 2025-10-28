Польша потеряла 100 тысяч животных в результате птичьего гриппа
В Польше в Илавском повете вспыхнул птичий грипп, в результате чего птицефермам пришлось уничтожить 100 тысяч птиц.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
Птицефермы в Илавском повете на северо-востоке Польши столкнулись с серьезным кризисом после обнаружения трех новых вспышек птичьего гриппа.
В течение последних дней в результате мер, принятых ветеринарными службами, было уничтожено более 100 тысяч птиц.
Как отмечается, было уничтожено более 31 тысячи индюков и 72 тысячи бройлеров. Илавский повет является центром птицеводства в регионе, здесь работает более 100 птицеферм и инкубаториев.
Вокруг ферм, где был обнаружен вирус, установлены защитные зоны.
Птичий грипп – это инфекционное заболевание, которое часто является смертельным для птиц и домашней птицы, хотя оно не считается опасным для людей.
В середине октября в Нидерландах из-за эпидемии птичьего гриппа установили общенациональный запрет для ферм выпускать птицу из помещений.
В Дании в октябре объявили, что из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 150 тысяч кур.
Недавно писали, что Германия в результате птичьего гриппа потеряла около 400 тысяч животных, убытки оценивают в миллионы евро.