Польша потеряла 100 тысяч животных в результате птичьего гриппа

В Польше в Илавском повете вспыхнул птичий грипп, в результате чего птицефермам пришлось уничтожить 100 тысяч птиц.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Птицефермы в Илавском повете на северо-востоке Польши столкнулись с серьезным кризисом после обнаружения трех новых вспышек птичьего гриппа.

В течение последних дней в результате мер, принятых ветеринарными службами, было уничтожено более 100 тысяч птиц.

Как отмечается, было уничтожено более 31 тысячи индюков и 72 тысячи бройлеров. Илавский повет является центром птицеводства в регионе, здесь работает более 100 птицеферм и инкубаториев.

Вокруг ферм, где был обнаружен вирус, установлены защитные зоны.

Птичий грипп – это инфекционное заболевание, которое часто является смертельным для птиц и домашней птицы, хотя оно не считается опасным для людей.

В середине октября в Нидерландах из-за эпидемии птичьего гриппа установили общенациональный запрет для ферм выпускать птицу из помещений.

В Дании в октябре объявили, что из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 150 тысяч кур.

Недавно писали, что Германия в результате птичьего гриппа потеряла около 400 тысяч животных, убытки оценивают в миллионы евро.