Посол закликає скасувати виступи російської Нетребко в Цюрихській опері

Посол України у Швейцарії Ірина Венедіктова виступила з відкритим листом щодо скасування виступів російської оперної співачки Анни Нетребко в Цюрихській опері – понад 90 діячів підтримали звернення.

Про це у вівторок повідомило посольство України у Швейцарії, пише "Європейська правда".

У листі наголошується, що важливо усвідомити небезпечну роль культури в умовах гібридної війни, яку Росія веде проти демократичного світу, та необхідність відповідального ставлення до проявів публічної підтримки агресора.

"Закликаю всіх відповідальних осіб та швейцарську глядацьку публіку проявити свою позицію: підтримайте наш заклик про скасування запланованих концертів Анни Нетребко в Цюриху", – сказано у листі.

Виступи Нетребко в Цюрихській опері повинні відбутися 2, 7, 12, 15 та 18 листопада.

Понад 90 діячів вже підтримали звернення посла, це українські та швейцарські діячі культури та політики, олімпійські чемпіони, нобелівські лауреати та громадські діячі, науковці, історики, журналісти.

"Посольство України висловлює вдячність швейцарському суспільству за підтримку цього листа, за постійну підтримку України та за увагу до питань, що стосуються миру, людської гідності й спільних європейських цінностей", – сказано у повідомленні посольства.

Нагадаємо, на початку жовтня у зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ Нетребко.

Між тим мер Вільнюса просить МЗС закрити в’їзд російському реперу Моргенштерну.

В липні в Італії після резонансу скасували концерт за участю прокремлівського Гергієва.