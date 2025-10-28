Посол призывает отменить выступления россиянки Нетребко в Цюрихской опере

Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова выступила с открытым письмом об отмене выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко в Цюрихской опере – более 90 деятелей поддержали обращение.

Об этом во вторник сообщило посольство Украины в Швейцарии, пишет "Европейская правда".

В письме отмечается, что важно осознать опасную роль культуры в условиях гибридной войны, которую Россия ведет против демократического мира, и необходимость ответственного отношения к проявлениям публичной поддержки агрессора.

"Призываю всех ответственных лиц и швейцарскую зрительскую публику проявить свою позицию: поддержите наш призыв об отмене запланированных концертов Анны Нетребко в Цюрихе", – говорится в письме.

Выступления Нетребко в Цюрихской опере должны состояться 2, 7, 12, 15 и 18 ноября.

Более 90 деятелей уже поддержали обращение посла, это украинские и швейцарские деятели культуры и политики, олимпийские чемпионы, нобелевские лауреаты и общественные деятели, ученые, историки, журналисты.

"Посольство Украины выражает благодарность швейцарскому обществу за поддержку этого письма, за постоянную поддержку Украины и за внимание к вопросам, касающимся мира, человеческого достоинства и общих европейских ценностей", – говорится в сообщении посольства.

Напомним, в начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление Нетребко.

Между тем мэр Вильнюса просит МИД закрыть въезд российскому рэперу Моргенштерну.

В июле в Италии после резонанса отменили концерт с участием прокремлевского Гергиева.