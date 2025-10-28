Сійярто: Росія запевнила, що підтримує зустріч Путіна й Трампа саме в Будапешті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з російським візаві Сергєєм Лавровим у Мінську у вівторок сказав, що Росія підтримує ідею проведення "мирного саміту" зі США у Будапешті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Сійярто провів зустріч з Лавровим у межах свого візиту до Білорусі, де він узяв участь у Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки.

"Росія також готова підтримувати діалог на високому рівні зі Сполученими Штатами і, після відповідної підготовки, взяти участь у мирному саміті в Будапешті", – сказав він.

За словами Сійярто, міністр закордонних справ Росії також зазначив, що "немає сумнівів, що якщо мирний саміт відбудеться, то він відбудеться в Будапешті".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Сам Путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".

Угорська сторона теж наполягає, що саміт у Будапешті все ж відбудеться, а у рішенні Трампа його скасувати винні "провоєнні еліти".