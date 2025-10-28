Сийярто: Россия заверила, что поддерживает встречу Путина и Трампа именно в Будапеште

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с российским визави Сергеем Лавровым в Минске во вторник сказал, что Россия поддерживает идею проведения "мирного саммита" с США в Будапеште.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Сийярто провел встречу с Лавровым в рамках своего визита в Беларусь, где он принял участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Россия также готова поддерживать диалог на высоком уровне с Соединенными Штатами и, после соответствующей подготовки, принять участие в мирном саммите в Будапеште", – сказал он.

По словам Сийярто, министр иностранных дел России также отметил, что "нет сомнений, что если мирный саммит состоится, то он состоится в Будапеште".

Напомним, президент США Дональд Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Сам Путин, комментируя заявление Дональда Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".

Венгерская сторона тоже настаивает, что саммит в Будапеште все же состоится, а в решении Трампа его отменить виноваты "провоенные элиты".