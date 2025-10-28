У Гамбурзі контейнерне судно врізалося в міст

У німецькому Гамбурзі судно врізалося в міст, внаслідок чого зазнала пошкоджень конструкція.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У Гамбурзі контейнерне судно зіткнулося з мостом, пошкодивши його конструкцію. Як повідомила поліція, міст тимчасово закритий для транспорту та пішоходів.

Судно прямувало до порту Пеуте, коли контейнери на його борту зачепили міст. Внаслідок зіткнення пошкоджено і вантаж, але ніхто не постраждав.

Причини аварії наразі з’ясовуються. За попередніми даними, 35-річний капітан був тверезим. Федеральне морське та гідрографічне агентство повідомило, що рівень припливу в момент інциденту був вищим за прогнозований, що могло вплинути на висоту проходу під мостом.

Нагадаємо, у вересні 2024 року стався несподіваний обвал 100-метрової секції мосту у Дрездені. Після обстеження його вирішили повністю знести і замінити новою конструкцією. За висновками фахівців, обвал став наслідком корозії внаслідок проникнення вологи на етапі будівництва в поєднанні із "втомою" так званих попередньо напружених сталей.

Перший міст Кароли через Ельбу спорудили у 1892-95 роках, а 7 травня 1945 року його підірвали під час відступу війська нацистської Німеччини.

Заміну мосту почали будувати у 60-х роках і завершили у 1971 році. Останні відновлювальні роботи проводили у 2019 році.

У процесі демонтажу поблизу зруйнованого мосту виявили декілька нерозірваних бомб часів Другої світової.