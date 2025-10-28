В Гамбурге контейнерное судно врезалось в мост

В немецком Гамбурге судно врезалось в мост, в результате чего конструкция получила повреждения.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В Гамбурге контейнерное судно столкнулось с мостом, повредив его конструкцию. Как сообщила полиция, мост временно закрыт для транспорта и пешеходов.

Судно направлялось в порт Пеуте, когда контейнеры на его борту зацепили мост. В результате столкновения поврежден и груз, но никто не пострадал.

Причины аварии пока выясняются. По предварительным данным, 35-летний капитан был трезв. Федеральное морское и гидрографическое агентство сообщило, что уровень прилива в момент инцидента был выше прогнозируемого, что могло повлиять на высоту прохода под мостом.

Напомним, в сентябре 2024 года произошел неожиданный обвал 100-метровой секции моста в Дрездене. После обследования его решили полностью снести и заменить новой конструкцией. По заключению специалистов, обвал стал следствием коррозии в результате проникновения влаги на этапе строительства в сочетании с "усталостью" так называемых предварительно напряженных сталей.

Первый мост Кароли через Эльбу построили в 1892-95 годах, а 7 мая 1945 года его взорвали во время отступления войск нацистской Германии.

Замену моста начали строить в 60-х годах и завершили в 1971 году. Последние восстановительные работы проводили в 2019 году.

В процессе демонтажа вблизи разрушенного моста обнаружили несколько неразорвавшихся бомб времен Второй мировой войны.