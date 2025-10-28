Литва в очередной раз выразила протест России из-за массированных обстрелов Украины

Министерство иностранных дел Литвы во вторник передало очередную ноту протеста временному поверенному России из-за продолжения массовых обстрелов Украины российскими вооруженными силами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в литовском МИД.

Внешнеполитическое ведомство Литвы напомнило, что только за прошедшую неделю Россия применила против Украины более 1300 управляемых авиационных бомб, почти 1200 боевых дронов и более 50 ракет различных типов.

В ноте протеста литовское Министерство иностранных дел также осудило убийство журналистки и оператора телеканала Freedom, совершенное российскими войсками 23 октября в Краматорске.

"Литва и в дальнейшем будет добиваться применения к России еще более строгих и действенных санкций, усиления возможностей Украины защищаться от агрессии и привлечения к уголовной ответственности всех виновных в начатой Россией агрессивной войне и совершенных военных преступлениях", – добавили там.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Литвы также выразило решительный протест в связи с очередным массированным обстрелом Украины ракетами и дронами, осуществленным вооруженными силами России 22 октября.

Литовский МИД также недавно вызвал главу российского посольства из-за нарушения самолетами РФ воздушного пространства страны.