Трамп заявив, що не зустрічатиметься з Кім Чен Ином під час турне Азією

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з північнокорейським лідером Кім Чен Ином в ході свого турне країнами Азії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву президента США наводить Bloomberg.

Трамп раніше давав зрозуміти, що готовий погодити проведення саміту з Кімом під час свого азійського турне.

"Нам дійсно не вдалося узгодити час. Завтра до нас приїжджає президент Сі, і це, очевидно, дуже важливо для всього світу, для всіх нас", – зазначив він.

Крім того, у розмові із журналістами на борту Air Force One президент США заявив, що розраховує повернутися в регіон для зустрічі з Кімом "в недалекому майбутньому".

Він також висловив переконання, що лідер Північної Кореї зацікавлений у цій зустрічі.

Трамп не надав значення випробувальним запускам ракет Північною Кореєю у вівторок перед його поїздкою на Корейський півострів.

"Він (Кім Чен Ин. – Ред.) запускає ракети вже десятиліттями, чи не так?" – сказав Трамп.

Американський президент також додав, що хоча вважає графік Кіма "дуже щільним", вони з ним "дуже добре розуміють один одного".

Трамп раніше заявляв, що "залюбки" зустрівся б із північнокорейським лідером Кім Чен Ином і навіть був готовий продовжити своє перебування в Південній Кореї заради цієї зустрічі.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп провів три зустрічі з Кім Чен Ином: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні – тоді вперше чинний президент США ступив на територію КНДР.

Їхня дипломатія не дала конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про переговори та говорив, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Нині Пхеньян, як відомо, активно постачає Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.