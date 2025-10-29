Трамп заявил, что не будет встречаться с Ким Чен Ыном во время турне по Азии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет встречаться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе своего турне по странам Азии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление президента США приводит Bloomberg.

Трамп ранее давал понять, что готов согласовать проведение саммита с Кимом во время своего азиатского турне.

"Нам действительно не удалось согласовать время. Завтра к нам приезжает президент Си, и это, очевидно, очень важно для всего мира, для всех нас", – отметил он.

Кроме того, в беседе с журналистами на борту Air Force One президент США заявил, что рассчитывает вернуться в регион для встречи с Кимом "в ближайшем будущем".

Он также выразил убеждение, что лидер Северной Кореи заинтересован в этой встрече.

Трамп не придал значения испытательным запускам ракет Северной Кореей во вторник перед его поездкой на Корейский полуостров.

"Он (Ким Чен Ын. – Ред.) запускает ракеты уже десятилетиями, не так ли?" – сказал Трамп.

Американский президент также добавил, что хотя считает график Кима "очень плотным", они с ним "очень хорошо понимают друг друга".

Трамп ранее заявлял, что "с удовольствием" встретился бы с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и даже был готов продлить свое пребывание в Южной Корее ради этой встречи.

Во время первого президентского срока Дональд Трамп провел три встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое и на корейской границе – тогда впервые действующий президент США ступил на территорию КНДР.

Их дипломатия не дала конкретных результатов, хотя Трамп одобрительно отзывался о переговорах и говорил, что ядерной угрозы со стороны КНДР "больше не существует".

Сейчас Пхеньян, как известно, активно поставляет России оружие и предоставляет военных для участия в боевых действиях против Украины.